熊本市と福井市の姉妹都市提携30周年を記念したセレモニーが16日、熊本市で行われました。 熊本市中央区の｢桜の馬場城彩苑 熊本城ミュージアムわくわく座｣で行われたセレモニーでは、大西一史熊本市長と西行茂福井市長がそれぞれの市花(熊本市は椿、福井市はアジサイ)の絵柄の扇を交換しました。 また、EXILE THE SECONDのメンバーで、熊本市出身のNESMITHさんと福井市食のPR大使の橘ケンチさんが特