島根県安来市立歴史資料館長の平原金造さん（72）は8年前、山頂に登った時の光景が忘れられない。「これならどこから敵が攻めて来ているのかがよくわかる」月山富田城の魅力を発信し続ける安来市立歴史資料館長の平原金造さん。後方は城跡のふもと=2024年10月31日午前11時34分、島根県安来市広瀬町、堀田浩一撮影戦国大名・尼子（あまご）氏の居城だった月山富田（がっさんとだ）城跡（島根県安来市広瀬町）。長い間、木々に覆