くまもと復興映画祭のディレクターを務める熊本市出身の行定勲監督が14日、熊本県の木村敬知事を表敬訪問しました。 木村知事を表敬訪問した行定勲監督は、くまもと復興映画祭の状況について報告しました。くまもと復興映画祭は、熊本地震からの復興を映画の力で後押ししようと2017年に始まりました。今回は、能登半島地震や豪雨、台湾での地震など災害からの復興を目指す人たちを応援するチャリティーを目的に開催