元テレビ朝日社員の玉川徹氏が18日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。17日投開票の兵庫県知事選において、無所属の前職斎藤元彦氏（47）が、元尼崎市長稲村和美氏ら無所属6新人を破り再選を果たした件に言及した。番組では再選を果たした斎藤氏の選挙戦の舞台裏を特集した。同局のニュース番組「有働Times」（日曜午後9時56分）にコメンテーターとして出演する玉川氏は「野球が押して『有働Ti