[caption id="attachment_1246122" align="aligncenter" width="600"] オーストラリア消防士カレンダーチームと台湾消防士カレンダーチームとの交流している様子[/caption]11月6日(水)、台湾の内政部消防署(内務省消防庁)で開かれたオーストラリアと台湾の消防士カレンダーリリース記者会見に、日本消防士カレンダーチームが招待された。日本消防の発展をサポート[caption id="attachment_1246119" align="aligncenter" wi