テレ東では11月25日(月)夜8時から、月曜プレミア８「今野敏サスペンス 警視庁強行犯係 樋口顕 ―遠火―」を放送します。本格警察小説の名手・今野敏の原作による本格ミステリーをドラマ化した「強行犯係 樋口顕」シリーズは、約20年にわたりスペシャルドラマとして14作、2021年・2022年には「金曜8時のドラマ」枠で連続ドラマを放送。さらに2023年1月クールには同じく今野敏原作「機捜235」とコラボし