日立ソリューションズ・テクノロジーは、自動車、モバイル、IoTなどにおけるコネクテッドデバイス向け組込み型セキュリティソリューションのグローバルリーダーであるTrustonicと国内初の販売代理店契約を締結し、セキュリティプラットフォーム「Kinibi」を、2024年11月18日より販売開始します。 日立ソリューションズ・テクノロジー「Kinibi」 日立ソリューションズ・テクノロジーは、自動車、モバイル、IoTなど