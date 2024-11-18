１８日未明から早朝にかけ、横浜市内でオートバイに乗った人物らによる強盗事件が３件相次いだ。いずれもオートバイに分乗した４人組で、半径約５キロ圏内で相次いでいることから、県警が関連を捜査している。発表によると、午前３時５０分頃、同市旭区矢指町の病院敷地内で、通勤してきた病院職員男性（６２）が４人組に「金を出せ」とヘルメットのようなもので頭を殴られ、財布を奪われた。男性は頭に軽傷を負った。午前４