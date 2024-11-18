ボーイズグループNCT DREAMが4thフルアルバム『DREAMSCAPE』で韓国の週間アルバムチャート1位を獲得した。【写真】個性出まくり？朝イチのNCT DREAM去る11月11日にリリースされた『DREAMSCAPE』は、本日（11月18日）発表されたハントチャート、サークルチャート「リテールアルバムチャート」など、韓国の週間アルバムチャート1位を席巻し、NCT DREAMの人気の高さを再び実感させた。同アルバムにはタイトル曲『When I'm With You』