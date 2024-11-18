能登半島地震で被害を受けた石川県七尾市の和倉温泉では、旅館の再建に向けて「自費解体」を選択する動きが出ています。和倉温泉で最も長い創業220年の歴史を持つ老舗旅館・美湾荘。元日の地震で建物を支える杭が破損し、建物が傾くなど施設の維持が難しい状態となっていて、一般客を受け入れられない状況が続いてきました。こうした中、旅館再建のために決断したのは一旦費用を立て替えて後で自治体から払い戻しを受ける「自費解