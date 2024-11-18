陸上自衛隊春日井駐屯地（愛知県春日井市）は18日、女性の胸を触るわいせつな行為をしたほか、無許可で職務を離れたとして、第10後方支援連隊に所属する上野惇2等陸尉（37）を停職6カ月の懲戒処分とした。同駐屯地によると、2等陸尉は2022年6月13日、同県小牧市内で女性の胸を触るなどした。23年1月27日午前9時45分ごろには、無許可で職務を離脱して所在不明となり、約9時間後に捜索中の隊員に保護された。「わいせつ事案の贖