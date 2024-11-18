18日朝、東京・三鷹市役所や複数の大手銀行などに爆破予告が書かれたFAXが届いていたことがわかりました。同じ人物を差出人とする爆破予告は1000件以上送信されたということです。午前8時ごろ、三鷹市役所や三菱UFJ銀行三鷹支店などに、「厳正な選考の結果、貴殿の施設を爆破することにしました」「高い殺傷能力を持つ圧力鍋式爆弾を各施設に設置しました」などと書かれた爆破予告のFAXが届いたと通報がありました。すべて都内の会