16日、APEC首脳会議の記念写真に納まる各国首脳ら。石破首相は写っていない＝ペルー・リマ（共同）石破茂首相は、訪問先のペルーの首都リマで現地時間16日、アジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議の集合写真撮影に参加しなかった。林芳正官房長官が18日の記者会見で明らかにした。リマ郊外にある故フジモリ元大統領の墓地に献花して会議場に戻る際、事故渋滞に巻き込まれて間に合わなかったという。写真にはバイデン米大統領