兵庫県知事選で前知事の斎藤元彦氏（47）が再選したことを受け、県民からは様々な声が聞かれました。前知事の斎藤元彦氏の失職に伴い行われた17日の兵庫県知事選では、過去最多の7人が立候補し、斎藤氏が111万3900票余りを得て当選しました。斎藤氏は選挙戦で、約400人のデジタルボランティアの支援を受けるなど、SNSでも支持を広げました。斎藤元彦氏：何が正しく、何が真実か。そしてどうあるべきか、一人一人の県民の皆さんが判