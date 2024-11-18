サッカーの明治安田J3リーグ、ツエーゲン金沢は18日、アウェイで鳥取に敗れ順位を13位に落としました。今シーズン残り2試合、何とか勝利を収めたいツエーゲンは、アウェイで鳥取と対戦。前半から鳥取の猛攻を受けるツエーゲンですが、守護神・上田がファインセーブを見せます。前半を両チーム無得点で折り返します。しかし、後半早々の4分、鳥取の素早いカウンターに先制点を奪われます。この試合、ツエーゲンのシュートはわずか3