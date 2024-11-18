レバノンの首都ベイルートでイスラエル軍による攻撃があり、イスラム教シーア派組織「ヒズボラ」の広報責任者が死亡しました。ロイター通信によりますと、ベイルートの人口密集地区で17日、イスラエル軍による攻撃がありました。この地域にはイスラエル軍の攻撃でベイルート南部郊外から避難してきた多くの人がいるとみられています。今回の攻撃で、「ヒズボラ」の広報責任者、アフィフ氏を含む2人が死亡しました。イス