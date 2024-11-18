ソフトウェアエンジニアのケントン・ヴァルダ氏と、その妻ジェイド・ワン氏がLANパーティ用にカスタマイズした家を建築し、内部の画像を公開しています。LAN Party Househttps://lanparty.house/ゲームルームの様子はこんな感じ。中央の巨大モニターでゲームができるほか、両側の壁際には合計12台のゲームステーションが設置されています。ゲームステーションはこんな感じ。使わない時は収納できるようになっており、1台ずつ開いた