エミレーツ航空は、アフリカでの需要拡大に合わせて便数を増やす。10月27日からドバイ〜エンテベ線を週5往復から1日1往復に増やし、供給座席数を増やした。ボーイング777-300ER型機で運航し、エンテベ発着便として唯一、ファーストクラスを設定する。カナダやアメリカ、インド、イギリスへの乗り継ぎ需要を想定する。2025年1月1日からドバイ〜アディスアベバ線を1日1往復、2025年3月1日からドバイ〜ヨハネスブルグ線を1日4往復に増