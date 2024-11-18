JR北海道は、函館線の森〜長万部駅間の運転をあす11月19日始発から再開する。16日にJR貨物の貨物列車が、森〜石倉駅間で脱線した影響によるもの。作業が順調に進んでいることから、作業が終了し安全を確認した上で運転を再開する見込み。18日まで、函館〜長万部駅間で代行バスを運行する。函館〜札幌駅間を結ぶ特急「北斗」は一部列車のみ運行し、函館〜洞爺・長万部駅間で部分運休する。長万部駅で代行バスに接続する。