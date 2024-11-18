【モデルプレス＝2024/11/18】俳優の山崎育三郎がMCを務める日本テレビ系「おしゃれクリップ」（毎週日曜よる10時〜）が17日に放送。意外な親戚関係を明かす場面があった。【写真】山崎育三郎と親戚と公言した大物芸能人◆山崎育三郎、つんく♂との親戚関係を告白この日はゲストに音楽家・総合エンターテインメントプロデューサーのつんく♂が登場。テキストを利用したやり取りを通じ、トークを行った。つんく♂がスタジオに姿を現