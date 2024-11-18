[ダッカ １７日 ロイター] - バングラデシュの暫定政権を率いるユヌス氏は１７日、ハシナ前首相を失脚に追い込んだ抗議活動で約１５００人が死亡したほか、１５年間の在任中に３５００人が強制的に拘束された可能性があると明らかにした。死者数は先に公表された約１０００人を大きく上回った。７月に公共部門の雇用割り当てに反対する学生主導の運動として始まった抗議活動は、１９７１年の独立以来最も死者数の多い騒乱にエ