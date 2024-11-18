[ワシントン １７日 ロイター] - トランプ次期米大統領が、財務長官候補にケビン・ウォルシュ元連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事（５４）と、投資ファンドを率いるマーク・ローワン氏（６２）を加えたと、米紙ニューヨーク・タイムズ（ＮＹＴ）とウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が１７日伝えた。ウォルシュ氏は２００６─１１年に理事を務めており、緊縮財政派で預金金利引き上げを支持していることで知られていた。