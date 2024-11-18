17日に告示された鹿児島市長選挙と市議会議員の補欠選挙の期日前投票が18日から始まりました。鹿児島市役所では午前8時半から期日前投票が始まり有権者たちが意中の候補者に一票を投じていました。(投票した人)「子育てに対していろいろな支援をしてもらえる市長を選べたらということで一票を投じた」(鹿児島市選挙管理委員会・仮屋拓也事務局長)「これからの鹿児島市を誰に託すのかということなので興味をもってもらって投票