レスキュー隊から夫が事故にあったと電話を受けた、西山ともこ(@nishiyama_tomoko07)さんのフォロワーさん。急いで車を走らせていたところ、急かすように再び病院から着信がきます。病院に到着し、先生に夫の容態を伺うと…。『また会えた』第2話をごらんください。 ©nishiyama_tomoko07 ©nishiyama_tomoko07 ©nishiyama_tomoko07 ©nishiyama_tomoko07