熊本県八代市で、園児たちが芋掘りを体験しました。 【写真を見る】顔より大きい！？園児たちが芋掘り体験重さ2キロのお芋も掘れた！熊本・八代市 これは、八代市に工場があるYKK AP九州製造所が地域貢献の一環として、寮の敷地内のさつま芋畑に毎年、地域の子どもたちを招待しているものです。 11月18日は、八代市内22の保育園や幼稚園から子どもたち355人が参加し、芋掘りを体験しました。 作付られているのは「紅あずま