韓国メディア「OSEN」…台湾戦で「すべてのプランがねじ伏せられた」失意の敗戦に落胆の色は隠しきれないようだ。「ラグザス presents 第3回 WBSC プレミア12」に出場している韓国代表は17日、日本がキューバに、チャイズーニ・タイペイが豪州に勝利したことでスーパーラウンド進出の可能性が消滅。3大会目で初の予選敗退が決まった。韓国メディアは先発陣に対して「B級投手」と実力不足を“断罪”している。韓国メディア「OSE