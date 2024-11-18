我が家の大人気鶏むね肉料理のひとつ、ごちそう油淋鶏。タレに生姜を刻んで加えることで味に深みが出て絶品に仕上がりますよ。安い鶏むね肉もパサつかず、おいしく仕上がりご飯もお酒も進みます。インスタグラムで下味冷凍・レンチン・平日楽するレシピを投稿しているどめさん家のズボラごはん【レシピ𓌉◯𓇋】(@chouchou.kitchen)がお届けします。 鶏むね肉でコスパ高いごちそうレシピ 最近値上げラッシュで大変