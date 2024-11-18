ジェイアール東海フードサービスのオリジナルスイーツ「ぴよりん」がデザインされたエコバッグ「本袋（大）」が2024年11月20日（水）より全国の書店137店限定で発売される。「 本袋 」は、日本出版販売がコミック・絵本・小説・雑誌など魅力あるコンテンツを通じて、出版業界として取り組むべきエコ活動を企画・支援する「 ONE ECO PROJECT 」の一環として販売されているエコバッグ。「ぴよりん」は、愛知県の地元食材「名古屋コー