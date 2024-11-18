この漫画は作者・もっち（@mocchi_kakei)さんによる、小学4年生のユキちゃんがクラスメイトとの人間関係に悩んだ体験談を描いたお話です。仲のいい女の子4人で遊ぶことが多くなり、ママ同士も気が合い交流をするようになっていたある日、ユキちゃんの家で遊んでいると、クラスメイトのA実ちゃんのママが突然やってきて怒鳴り始めたのでした。『「みんな仲良く」って絶対ですか？』第2話をごらんください。 ©mocchi_kake