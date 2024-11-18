11月22日の「いい夫婦の日」に合わせて17日、「夫婦の町」としてPRする三重県伊勢市二見町で、大切な人への愛を叫ぶイベントが行われました。「夫婦の町の中心で愛を叫ぶ」略して「めおチュー」と呼ばれるイベントで、普段はなかなか言葉にできない思いを伝えてもらおうと、毎年開かれています。今年は県内外から夫婦や家族連れら10組が参加し、日頃の感謝の気持ちや天国にいる家族へのメッセージなど、夫婦岩に向かってそれぞれの