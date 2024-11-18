17日夜、焼津市で、8月に南海トラフ臨時情報の発表を受けて延期された海上花火大会が開催されました。ただ、途中で花火が予定通り上がらないトラブルも発生しました。焼津海上花火大会を運営する焼津市観光協会によりますと17日夜、午後6時半に打ち上げた2尺玉の花火で通常よりも低い位置で花火が打ちあがるトラブルが発生しました。花火大会は安全確認のために一時、中断しましたが予定していた残り2発の2尺玉花火の打ち上げを取