１１月１７日に投開票が行われた兵庫県知事選で、失職して出直し選に挑んだ斎藤元彦前知事が再選を果たしました。兵庫県知事選で当選を果たした前知事の斎藤元彦さん（４７）は、１１０万票あまりを獲得し、前尼崎市長の稲村和美さん（５２）ら新人６人を破りました。（斎藤元彦氏）「本当にうれしく思います。県職員の皆さんとの関係も、もう一度再スタートし、県議会の皆さんとも政策を前に進めていく」県職員へのパワハ