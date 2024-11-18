任期満了に伴う新見市長選挙はきのう(17日)、投票が行われ、新人の石田実氏が初当選を果たしました。 【写真を見る】新見市長選挙新人の石田実氏が現職を僅差で破り初当選「市政の問題に正面から対峙していきたい」【岡山】 現職と新人の一騎打ちとなった新見市長選挙は、無所属・新人で元市議会議長の石田実氏が、現職の戎斉氏を僅差で破り、初当選を果たしました。投票率は68.89%で前回を4.48ポイント下回っています。（新見