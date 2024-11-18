[ロンドン１６日ロイター] - トランプ次期米大統領の側近として経済について助言するスティーブン・ムーア氏はＢＢＣラジオに出演し、英国は通商面で欧州連合（ＥＵ）との関係強化ではなく米国との協調を進めるべきだと主張した。ムーア氏は、ＥＵには「社会主義モデル」があるとし、英政府が米国との関係よりもＥＵとの経済関係を優先すれば、米国は英国との自由貿易協定への関心が薄れるだろうと示唆した。イングランド