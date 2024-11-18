TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニットMISAMOが、自身初のドームツアー「MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024 ”HAUTE COUTURE”」を開催し、11月2日、3日の関東・ベルーナドーム、そして16日、17日に関西・京セラドーム大阪にて計4日間を無事に終えた。【写真】MISAMO、ドームツアーの様子（全5枚）今回の公演の見どころは、11月6日にリリースされたばかりのMISAMO2枚目ミニアルバム『HAUTE COUTURE』楽曲の初披露