中谷元・防衛相（左）、韓国の金龍顕国防相（聯合＝共同）中谷元・防衛相は12月下旬にも韓国を訪問し、金龍顕国防相と会談する方向で調整に入った。複数の関係者が18日、明らかにした。日本の国会日程をにらみ最終判断する。実現すれば、防衛相の訪韓は2015年以来9年ぶり。韓国艦による自衛隊機への火器管制レーダー照射問題で悪化していた両国関係の改善を踏まえた形で、安全保障協力の強化を確認する。15年当時も中谷氏が防