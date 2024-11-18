David Shepardson[ワシントン１５日ロイター] - 電気自動車（ＥＶ）と電池メーカーの米業界団体、ゼロエミッション輸送協会（ＺＥＴＡ）は１５日、トランプ次期米大統領に対し、ＥＶの販売と生産への税制優遇措置を廃止しないよう要請した。米大統領選で共和党が勝利した主要州への影響を理由に挙げた。ロイターは１４日、関係者の話として、トランプ氏の政権移行チームはＥＶ購入者に対する最大７５００ドルの税控除措置