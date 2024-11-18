Noriyuki Hirata［東京１８日ロイター］ - 前場の東京株式市場で日経平均は、前営業日比２９９円５２銭安の３万８３４３円３９銭と反落した。前週末の米国市場で利下げペース鈍化の思惑から株安となったことが嫌気された。米ハイテク株安を受けて半導体関連が弱かったほか、トランプ次期政権の人事への思惑から医薬品株を売る動きも目立った。日銀総裁の発言が伝わる中で為替が円安に振れた場面では下げ幅を縮めた。 日