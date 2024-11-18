18日午前、広島市の西広島バイパスで大型トラックが普通乗用車に追突し、女性が意識不明の重体です。事故があったのは広島市佐伯区の西広島バイパス上りです。警察や消防によると、午前9時前、乗用車に大型トラックが追突し、中央分離帯を突き破りました。乗用車を運転していたのは60代の女性とみられ、病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。また、大型トラックを運転していた20代男性もケガをしましたが、命に別条はないと