これまで取材してきた水野里香記者に斎藤前知事について聞きます。（Q.選挙戦序盤は苦戦が伝えられていた斎藤さんですが、勝利の要因は？）斎藤前知事の選挙戦を支えたのはボランティアの存在でした。斎藤さんは10月初旬失職したその次の日から、ほぼ毎日県内各地の駅に立っていました。この時のボランティアは知人らたった4人です。そして先日31日の告示日には中高の同級生ら40人が集まり、このうち4、5人がSNS係を担い