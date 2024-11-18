スパゲッティ専門店「壁の穴」では、月に一度の大感謝祭を実施しています。今月は2024年11月19日に開催。「壁の穴風ナポリタン」をはじめとした3品がそれぞれ550円で販売されます。月に一度のお得企画「壁の穴」の大感謝祭は、毎月第3火曜日に開催されています。今月は「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」、「壁の穴風ナポリタン」、「"伝説"のミートソース」が550円に！・辛子明太子と高菜のスパゲッティ 辛子明太子と高菜の組み