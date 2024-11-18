今日18日〜明日19日は今季一番の寒気の影響で、北日本の日本海側で雪の降り方が強まる予想です。20日(水)以降も気温の変化が大きく、23日(土)勤労感謝の日〜24日(日)は再び北日本を中心に雪の降る所が多くなりそうです。11月の最終週も短い周期で天気が変わるでしょう。20日(水)には冬型緩む各地で寒さ和らぐこの先は数日周期で寒気が襲来しそうです。今日18日〜明日19日は今季一番の強い寒気の影響で、北日本の日本海側では大雪