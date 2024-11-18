東京都足立区の源証寺で昨年、住職を練炭による一酸化炭素（ＣＯ）中毒にさせて殺害したとして、殺人罪などに問われた石材会社「鵠祥堂」（千葉県鎌ケ谷市）社長、斎藤竜太被告（５１）の裁判員裁判の初公判が１８日、東京地裁（野村賢裁判長）であり、被告は起訴内容を認めた。検察側は冒頭陳述で、同社が販売権を持つ寺の霊園を巡り、住職の意向で販売条件がたびたび変更されることなどに斎藤被告が強い不満を持っていたと指
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 遠い親戚の葬儀「最も寒かった」
- 2. 10年連れ添った妻に100日後復讐
- 3. 宮根「斎藤旋風」に顔こわばる
- 4. HIKAKIN 約29億円「とばした」か
- 5. 斎藤元彦氏の再選 反応真っ二つ
- 6. 右胸全摘手術 梅宮アンナ苦心
- 7. 息子が不登校に…先生が衝撃一言
- 8. 53歳大河内志保の色気写真に疑惑
- 9. 立花氏 泉房穂氏の謝罪受け反省
- 10. 何者? 総理より先に米大統領邸へ
- 1. 10年連れ添った妻に100日後復讐
- 2. 立花氏 泉房穂氏の謝罪受け反省
- 3. 転職者が続出? 兵庫県職員に心配
- 4. 高校生運転の車が横転 生徒死亡
- 5. メルカリ トラブル報告巡り謝罪
- 6. 斎藤氏 22市長との関係巡り強調
- 7. ドンファン元妻 説明窮した瞬間
- 8. 兵庫知事選 稲村氏が敗戦の弁
- 9. 22市長の2人 当選後に斎藤氏側へ
- 10. 地元局キャスターが知事選に異例
- 1. 息子が不登校に…先生が衝撃一言
- 2. 元彦氏 支援ここまで広がるとは
- 3. 玉川氏 選挙戦のSNS戦略に危機感
- 4. 知事選明け県職員「粛々と仕事」
- 5. 玉木氏の相手 ミニスカは激安か
- 6. 斎藤氏 初当選時より25万票超増
- 7. 元彦氏 オール兵庫で県政進める
- 8. 正直何が争点に 稲村氏振り返る
- 9. 佐藤栄一氏 市政史上最多の6選
- 10. 小泉みゆき不穏情報 玉木氏否定
- 1. 中国裏切り「ミャンマー終わり」
- 2. 年利1000%で破滅 南米で賭博地獄
- 3. 地下に違法採掘者4千人閉じ込め
- 4. 1DKに4人生活? 格差開くロス事情
- 5. 任天堂の「身元特定方法」が話題
- 6. トランプ氏 マックの食事を投稿
- 7. ヘアカラー後に髪が…恐怖の瞬間
- 8. 中国が日本に歩み寄り? 米意識か
- 9. パク・シネの愛らしい悪魔に恋に落ちる…
- 10. ウ大統領 長距離兵器の使用意志
- 1. NHK受信料払っていない どうなる
- 2. 就活失敗30代が同窓会訪れた結果
- 3. 新入社員も年収1000万円超の企業
- 4. 1年以内で再退職…出戻りの本音
- 5. 冷食は手抜き 論破が大反響の訳
- 6. バス停が2m移設 5年がかりの快挙
- 7. 【アンケート】新NISAはやっぱり怖い？…
- 8. 年収300万でクレカ審査落ち 疑問
- 9. 生活保護申請も…市役所での一言
- 10. 30円も高い…高速のガソリン代
- 1. 「MetaによるInstagramとWhatsAppの買…
- 2. iPhone純正イヤホン変換機 終売?
- 3. 時代錯誤な服装規定 撤廃の結果
- 4. 「iPhone SE4」来年3月発売か
- 5. サ活にコレ1枚！ 巻き方のバリエーショ…
- 6. 5G「基地局シェアリング」とは 住友商…
- 7. キャバ嬢のLINEに潜む3つの“脈あり”…
- 8. 【11/21まで】マンガや小説、ビジネス…
- 9. ワイモバイルオンラインストアで長期利…
- 10. ハーレーがつくった「電動バイク」。新…
- 1. 何者? 総理より先に米大統領邸へ
- 2. 中国代表FW「敗因は日本の渋滞」
- 3. 由伸の「新恋人」に知人ヒヤヒヤ
- 4. イチロー氏 ついにMLB殿堂入り?
- 5. WBSC 侍Jが1次ラウンド首位突破
- 6. 異次元 米紹介の大谷情報に反響
- 7. 香川真司への2位評価に韓国反発
- 8. 朗希のド軍移籍 ロッテ選手らNO?
- 9. 河村勇輝の失敗 スター選手指摘
- 10. 西武戦力外 妻残し無給の台湾へ
- 1. 宮根「斎藤旋風」に顔こわばる
- 2. HIKAKIN 約29億円「とばした」か
- 3. 斎藤元彦氏の再選 反応真っ二つ
- 4. 右胸全摘手術 梅宮アンナ苦心
- 5. 53歳大河内志保の色気写真に疑惑
- 6. 泉房穂氏 当確の斎藤氏に謝罪
- 7. 斎藤氏は権力者不適格 持論投稿
- 8. 「松本人志復帰やめて」署名発生
- 9. 場の空気凍らせた近藤真彦の発言
- 10. 元彦氏 真っ赤な顔で喜びを口に
- 1. 芸能人との写真自慢 一同凍る
- 2. チ・チャンウクが衝撃の変身！闇に生き…
- 3. 嫉妬渦巻く 小5娘の驚愕LINE事情
- 4. 結婚写真を撮影 半年後に夫死去
- 5. 年の差婚もう嫌 夫に聞かれ破滅
- 6. ホテル退室 TVつけっぱなしダメ
- 7. 受付に回される女性 残酷な真実
- 8. 湯船に毛 恋人と入浴でドン引き
- 9. ユニクロ&無印&GU 傑作中の傑作
- 10. 愛妻弁当を食べない 妻青ざめる