東京都足立区の源証寺で昨年、住職を練炭による一酸化炭素（ＣＯ）中毒にさせて殺害したとして、殺人罪などに問われた石材会社「鵠祥堂」（千葉県鎌ケ谷市）社長、斎藤竜太被告（５１）の裁判員裁判の初公判が１８日、東京地裁（野村賢裁判長）であり、被告は起訴内容を認めた。検察側は冒頭陳述で、同社が販売権を持つ寺の霊園を巡り、住職の意向で販売条件がたびたび変更されることなどに斎藤被告が強い不満を持っていたと指