近未来を舞台にした映画『プレデター』シリーズの最新作『プレデター：バッドランズ（原題） / Predator: Badlands』（2025年11月7日全米公開）は、プレデター自身が主人公になると、監督のダン・トラクテンバーグがEmpireに明かした。シリーズ歴代作品では、銀河の狩人プレデターに立ち向かう人間たちが主軸となっていたが、最新作ではついにプレデターが物語を引っ張ることに。トラクテンバーグ監督は、「クリーチャー（＝プ