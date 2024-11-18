ＮＨＫは１８日、女優・今田美桜が主演を務める２０２５年前期のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・午前８時）の追加キャストを発表し、高橋文哉、瀧内公美らの出演が明らかになった。この日は今田演じる主人公・朝田のぶと、北村匠海演じる柳井嵩（たかし）が「学生時代に出会う主な人々」として、高橋、志田彩良、ソニン、瀧内、山寺宏一の５人が発表された。山寺以外の４人は連続テレビ小説初出演となる。嵩の