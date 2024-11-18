日銀の植田和男総裁が名古屋を訪れ、国内経済について「緩やかに回復している」との見解を示しました。 【写真を見る】日銀 植田和男総裁が名古屋で中部財界トップと懇談 国内経済「前向きな動きが見られ 緩やかな増加基調」 （日銀 植田和男総裁 18日午前10時過ぎ）「（2026年度までの見通し期間の後半には）2%の『物価安定の目標』と、おおむね整合的な水準で推移する見込み」 名古屋を訪れた植田総裁は、東海地方の財界トッ