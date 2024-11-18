【U18日清食品トップリーグ2024】桜花学園高等学校 89ー54 昭和学院高等学校【映像】1人だけ2倍速！？ 超高速ドライブにアリーナ大熱狂の瞬間桜花学園高等学校の三國ソフィアエブスが、圧倒的なスピードでアリーナを驚かせた。Jリーガーの兄を持つスピードスターのプレーにファンたちも騒然としている。高校バスケットボールの強豪校が集うリーグ戦・U18日清食品リーグの「U18日清食品トップリーグ2024」。11月16日は東