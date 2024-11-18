茅野市では17日、北信越地域から高校バスケットボールの強豪をあつめたリーグ戦が行われました。茅野市の東海大学付属諏訪高校で行われた「U18日清食品北信越ブロックリーグ」の女子3戦目。このリーグは、高校年代のバスケットボールの競技力向上を目的に3年前に始まったもので、長野代表の東海大諏訪は富山代表の龍谷富山と対戦しました。第2クォーター終了時で1点差の接戦となりまし