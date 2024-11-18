YAMATO SOUND ALMANAC 50th PREMIUM「交響組曲 宇宙戦艦ヤマト 2024mix／宮川泰」 (C)ボイジャー音楽出版 (C)東北新社／著作総監修 西崎彰司 TVアニメ「宇宙戦艦ヤマト」の放送50周年を記念し、日本コロムビアはアルバム「交響組曲 宇宙戦艦ヤマト」の2024ミックス版を12月25日に発売する。CD、アナログLP、96kHz/24bitハイレゾ配信、空間オーディオバージョンをラインナップ。価格は、CDが3,300円、LPが4,4