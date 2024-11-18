去年7月、東京・足立区の寺で住職を殺害したなどの罪に問われた石材会社代表の男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。石材会社の代表、斎藤竜太被告（51）は去年7月、足立区の寺の地下にある納骨堂に侵入し、練炭に火をつけて住職の男性（当時70）を一酸化炭素中毒に陥らせて殺害したほか、住職の妻と次女も殺害しようとした罪に問われています。きょう、東京地裁で初公判が開かれ、斎藤被告は「私がしてしまったことに間